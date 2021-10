Splash Damage lavora a un gioco originale di fantascienza, dopo Gears Tactics

Splash Damage si è distinta di recente per aver sviluppato Gears Tactics in collaborazione con The Coalition e Microsoft, ma si trova già al lavoro su qualcosa di completamente nuovo e a quanto pare originale, una nuova IP con ambientazione fantascientifica.

L'informazione in questione può essere ricavata dagli annunci di lavoro della compagnia, visto che non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo, che fanno riferimento proprio al nuovo progetto che sembra essere una nuova IP originale e inedita, anche se attendiamo ulteriori dettagli per avere le idee più precise.

"Abbiamo amato lavorare su IP già ben stabilite come Wolfenstein, Gears of War e Halo nella nostra storia di 20 anni, ma siamo anche sempre interessati a creare mondi nuovi come abbiamo fatto con Brink, Outcaster e Dirty Bomb", si legge nella descrizione del team, scritta dalla software house stessa, come presentazione alla sezione in cui vengono riportati gli annunci di lavoro per le carriere aperte.

"Perché stiamo annunciando questo senza ancora un titolo? Be', questa è un'opportunità unica per lavorare con noi e avere un grosso impatto sulla nostra prossima proprietà intellettuale, aiutando a costruire il futuro dello studio", si legge sempre sulla pagina ufficiale.

Un artwork del nuovo progetto di Splash Damage

Splash Damage cerca una serie di figure importanti che fanno pensare all'avvio di un nuovo progetto veramente ampio come dimensioni, andando da responsabili della programmazione, delle animazioni, dell'illuminazione e vari elementi chiave nella costruzione della tecnologia grafica alla base del gioco, oltre a designer da applicare in più settori.

Per quanto riguarda il fatto che si tratti di una nuova IP fantascientifica, la cosa viene chiaramente riferita dal titolo presente nella pagina in questione e anche dall'artwork che accompagna il tutto, forse ispirato proprio al nuovo gioco in sviluppo, visibile anche in questa pagina.