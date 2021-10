Alienware Aurora Legend 2.0: un nuovo modello dell'iconico case per i 25 anni della compagnia

A due anni dal lancio dell'Aurora Legend, Alienware ha rinnovato il suo iconico case da gaming con una nuova versione che incrementa il volume interno del 50% migliorando opzioni ed efficacia della ventilazione, senza incidere troppo sulle dimensioni.

L'Aurora Legend 2.0 si fa un po' più grande per dimensioni, ma cambia design con layout aperto e si fa molto più grande all'interno dove ora c'è più spazio per AIO e per 4 ventole da 120 millimetri per una ventilazione che promette fino al 5% di prestazioni in più, laddove esiste questo margine, oltre a rumorosità ridotta fino al 16% in idle, fino al 9% quando il sistema è sotto sforzo e fino al 15% in overclock.

L'Aurora Legend 2.0 promette netti miglioramenti in quanto a prestazioni termiche

A questo si aggiungono pannello laterale trasparente opzionale, una nuova scheda di controllo con illuminazione Alien FX e montaggio senza strumenti che si aggiunge alla comodità di uno spazio interno più ampio. Il tutto protagonista, questa sera alle nove, di un evento Twitch per celebrare i 25 anni di Alienware con la community, top player di PUGB e altri ospiti.