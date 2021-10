Disco Elysium, la nuova patch ingrandisce il testo a schermo e migliora l'interfaccia

Disco Elysium ha ottenuto in queste ore la nuova patch e6fdd6fa, segnalata come un aggiornamento di minore entità ma contenente comunque delle novità molto interessanti per i giocatori, tra i quali si segnala un incremento nella dimensione del testo a schermo e alcuni miglioramenti applicati all'interfaccia di gioco.

L'aumento di dimensione dei caratteri per il testo è sicuramente una novità ben accetta da buona parte degli utenti, considerando la quantità di testo scritto che caratterizza il gioco e la possibilità che molti utenti possano avere problemi con font troppo piccoli, dunque si tratta di un cambiamento molto interessante per tutti.

Inoltre, anche l'interfaccia in generale sembra sia stata migliorata, con ZA/UM a riportato che sono state effettuate diverse correzioni a questo elemento in modo da restituire una "esperienza visiva più coerente", a quanto pare.

Nonostante la Final Cut Edition sia sostanzialmente tutta parlata, il testo resta un elemento di fondamentale importanza per il gioco, così come l'interfaccia in generale.

La patch e6fdd6fa è dunque una novità importante e la sua applicazione è consigliata veramente a tutti. Nel frattempo, per saperne di più sulla nuova versione vi rimandiamo alla recensione di Disco Elysium: The Final Cut, gioco che è infine giunto anche su Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One.