Sony: un altoparlante da indossare tra le nuove proposte per l'home theatre di alto livello

La nuova gamma Sony include un avanzato sistema di diffusori per l'audio a 360 gradi e un altoparlante vestibile con personalizzazione del sonoro in base alla forma del padiglione auricolare

Sony ha presentato la nuova gamma home theatre di fascia alta che include il sistema surround Sony HT-A9, le due soundbar HT-A7000 e HT-A5000 e il nuovo altoparlante indossabile Sony SRS-NS7 che, appoggiato sulle spalle e pensato per avvolgere il collo, garantisce un suono spaziale personalizzato. Il sistema e le due soundbar, dotate di compatibilità con le funzioni avanzate di PS5, possono essere collegate con un cavo dedicato, incluso nella dotazione, ai televisori BRAVIA dotati di Acoustic Center Sync e possono sfruttare quindi la tecnologia pensata per fare in modo che voci e suoni provengano dal punto dello schermo preciso in cui si svolge il relativo dialogo o la relativa azione. La novità di spicco è senza dubbio l'altoparlante vestibile Sony SRS-NS7

Sony HT-A9 - 12 emettitori virtuali per un sonoro a 360 gradi Il sistema home teathre Sony HT-A9, già disponibile a 1800 euro, sfrutta la tecnologia Sound Field Optimization per rilevare la posizione dei quattro speaker fisici, altezza compresa, in modo da ricreare l'effetto di 12 emettitori virtuali in grado di ricreare un audio a 360 gradi. Nonostante la virtualizzazione, il sistema promette un'intensità audio tale da immergere lo spettatore nella scena e usa altoparlanti wireless che possono essere quindi posizionati a piacimento. Inoltre può essere potenziato con un subwoofer opzionale, in modo da avere bassi più potenti. Scheda tecnica home theatre Sony HT-A9 Configurazione: 4 altoparlanti indipendenti e box di comando

4 altoparlanti indipendenti e box di comando Amplificatore: Amplificatore digitale, S-Master HX, 12 canali

Amplificatore digitale, S-Master HX, 12 canali Potenza: 504 W complessivi

504 W complessivi Certificazioni: Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2

Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2 Connettività: HDMI (EARC), USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet, S-Center Out, Bluetooth RX/TX

HDMI (EARC), USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet, S-Center Out, Bluetooth RX/TX Dimensioni: altoparlanti: 160 x 313 x 147 mm, centro di comando: 150 x 150 x 52 mm

Sony HT-A7000 - 7.1.2 canali e suono verticale La dotazione della soundbar Sony, disponibile da settembre per 1330 euro, è composta da 7.1.2 canali, con due altoparlanti puntati verso il soffitto per garantire, assieme ai due tweeter e ai cinque altoparlanti frontali con tecnologia S-Force PRO Front Surround che simula i suoni provenienti dai lati, un sonoro in grado di avvolgere lo spettatore. La precisione del sonoro verticale è garantita dal Vertical Surround Engine di HT-A7000, parte di una dotazione che include il summenzionato Sound Field Optimization, pensato ottimizzare automaticamente il sonoro in base alle rilevazioni ambientali dei due microfoni, e il supporto per Dolby Atmos e DTS:X. Inoltre prevede subwoofer e speaker posteriori opzionali per potenziare l'esperienza home theatre. Scheda tecnica soundbar Sony HT-A7000 Configurazione: 7.1.2 canali con altoparlanti verticali dedicati e subwoofer integrato

7.1.2 canali con altoparlanti verticali dedicati e subwoofer integrato Amplificatore: Amplificatore digitale, S-Master HX, 11 canali

Amplificatore digitale, S-Master HX, 11 canali Potenza: 500 W complessivi

500 W complessivi Certificazioni: Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2

Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2 Connettività: HDMI (EARC), porta ottica, ingresso analogico stereo mini, USB 2.0, Wi-Fi , Bluetooth 5.0

HDMI (EARC), porta ottica, ingresso analogico stereo mini, USB 2.0, Wi-Fi , Bluetooth 5.0 Dimensioni: 1300 x 80 x 142 mm

1300 x 80 x 142 mm Peso: 8.7 Kg

Sony HT-A5000 - meno canali ma stesse tecnologie Pur rinunciando a due altoparlanti, la soundbar Sony HT-A5000, disponibile da inizio 2022, prevede comunque emettitori puntati verso il soffitto, tecnologia S-Force PRO Front Surround per simulare i suoni laterali e microfoni per la rilevazione ambientale che permettono al dispositivo di ottimizzare il sonoro in base allo spazio circostante. Per garantire l'efficacia del surround virtuale, le soundbar Sony usano altoparlanti X-Balanced Speaker che promettono un campo sonoro ampio e intenso. Anche in questo caso, comunque, è possibile ricorrere a subwoofer e speaker opzionali per integrare sonoro virtuale e fisico in funzione di un vero sistema home theatre. Scheda tecnica soundbar Sony HT-A5000 Configurazione: 5.1.2 canali con altoparlanti verticali dedicati e subwoofer integrato

5.1.2 canali con altoparlanti verticali dedicati e subwoofer integrato Amplificatore: Amplificatore digitale, S-Master HX, 9 canali

Amplificatore digitale, S-Master HX, 9 canali Potenza: 500 W complessivi

500 W complessivi Certificazioni: Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2

Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (X/HD/HDMA/ES/96-24), LPCM 2 Connettività: HDMI (EARC), porta ottica, ingresso analogico stereo mini, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

HDMI (EARC), porta ottica, ingresso analogico stereo mini, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Dimensioni: 1210 x 67 x 140 mm

1210 x 67 x 140 mm Peso: 6.1 Kg