Una donna paralizzata da 20 anni è riuscita a scrivere il suo nome con il pensiero grazie a Neuralink

Un gesto quotidiano e semplice come scrivere il proprio nome può sembrare banale per molti, ma per Audrey Crews rappresenta un traguardo straordinario. Paralizzata da oltre vent'anni, Audrey è riuscita a scrivere su uno schermo utilizzando esclusivamente la forza del pensiero, grazie all'interfaccia cervello-computer (BCI) sviluppata da Neuralink, l'azienda fondata da Elon Musk. Audrey, che ha perso l'uso del corpo all'età di 16 anni, è la prima donna a ricevere questo impianto sperimentale nell'ambito dello studio clinico PRIME. Questo risultato è incredibilmente impattante sia per la vita di Audrey sia per l'effettiva azione che Neuralink può essere in grado di svolgere tutti i giorni.

I dettagli dell'operazione L'intervento, eseguito all'Università di Miami, ha previsto l'inserimento di un chip grande quanto una moneta nella corteccia motoria, connesso tramite 128 micro-fili che captano i segnali neurali e li trasformano in comandi digitali. Nonostante la complessità della procedura, Audrey ha definito lo staff medico "eccezionale". Audrey non è sola in questo viaggio pionieristico. Nick Wray, un altro partecipante allo studio affetto da SLA, ha condiviso la propria esperienza solo tre giorni dopo l'attivazione del suo impianto. Per lui, l'opportunità di recuperare un minimo di autonomia digitale è paragonabile a un'esperienza fantascientifica divenuta realtà. "Vale il prezzo della malattia", ha dichiarato con emozione.