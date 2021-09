Disco Elysium: The Final Cut, data di uscita su Xbox Series X|S e Xbox One

Disco Elysium: The Final Cut ha finalmente una data di uscita su Xbox Series X|S e Xbox One: il gioco sarà disponibile sulle console Microsoft dal 12 ottobre in formato digitale e dal 9 novembre in formato retail.

Si tratta della stessa data di uscita di Disco Elysium: The Final Cut per Nintendo Switch, mentre come sappiamo l'edizione definitiva del titolo targato ZA/UM è approdato su PS5 e PS4 lo scorso marzo.

"Disco Elysium è un rivoluzionario gioco di ruolo open world. Sei un detective con un sistema di abilità unico a tua disposizione e un intero isolato in cui tracciare il tuo percorso", recita la sinossi ufficiale del gioco.

"Interroga personaggi indimenticabili, decifra omicidi o accetta tangenti. Diventa un eroe o un disastro assoluto di un essere umano."

Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Disco Elysium: The Final Cut.