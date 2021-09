Disco Elysium – The Final Cut, data di uscita per Nintendo Switch

Disco Elysium - The Final Cut uscirà il 12 ottobre 2021 su Nintendo Switch. Nel 2022 su scheda. Lo ha annunciato Nintendo durante il Direct di stasera.

Disco Elysium è senza dubbio uno dei migliori GDR degli ultimi anni, grazie ad una trama molto interessante, una scrittura intelligente e un'ottima direzione artistica.

L'edizione per Nintendo Switch riuscirà a unire la bellezza del gioco, con la portabilità, per portarvi in giro le folli avventure e le bellissime storie del gioco.

Per festeggiare è stato pubblicato anche il trailer di lancio del gioco, che vi proponiamo qui sotto:

Lo comprerete?