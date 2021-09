Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control

Techland ha confermato che Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà le funzionalità di motion control dei Joy-Con.

Come riporta GamingBolt, la conferma è arrivata da Agnesa Belegu di Techland con comunicato stampa.

"Abbiamo immaginato come potesse essere Dying Light su Nintendo Switch per molto tempo. Immergersi nel free-flow del parkour ed esplorare un mondo open-world letale non è mai stato così adrenalinico. La flessibilità di Switch aiuta a immergerti nel tuo mondo di gioco e ti permette di sentirti fisicamente coinvolto, grazie al flow dei movimenti e i combattimenti viscerali enfatizzati dal feedback aptico dinamico e il motion control."

Dalle parole della Belegu dunque sembrerebbe che oltre ai giroscopi anche l'HD Rumble dei Joy-Con di Nintendo Switch verrà sfruttata a pieno. In ogni caso per saperne di più non ci resta che attendere, per provare con mano la versione Switch del titolo Techland.

Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch dovrebbe arrivare nei negozi entro la fine dell'anno. Per la precisione ad ottobre, almeno secondo alcuni leak. Probabilmente ne sapremo di più durante il Nintendo Direct di questa notte. Questa versione, come le controparti PS4 e Xbox One, dovrebbe includere quattro DLC, tra cui l'apprezzatissima espansione The Following, e ben diciassette bundle di skin.