The Last of Us 2: le chitarre di Ellie arrivano sul Playstation Gear Store europeo

Per festeggiare il The Last of Us Day del 26 settembre il PlayStation Gear Store europeo amplierà il suo catalogo con nuovi articoli dedicati a The Last of Us: Parte 2, tra cui due chitarre acustiche realizzate da Taylor e ispirate a quella usata da Ellie nel titolo di Naughty Dog.

Le repliche presentate sono le The Last of Us Part II Guitar GS Mini e The Last of Us Part II Guitar 314 CE, che potrete ammirare nell'immagine qui sotto. Entrambe sono preordinabili già da ora, con spedizione prevista per il 31 marzo del 2022.

La prima è una edizione limitata che spicca per la colorazione nera a cui fa contrasto un disegno i cui motivi sono ispirati al tatuaggio di Ellie. Il modello 314 CE invece ha una colorazione "tabacco sunburst" ed è esteticamente più fedele a quella utilizzata dalla protagonista nel gioco.

The Last of Us: Parte 2, le chitarre realizzate da Taylor

The Last of Us Part II Guitar GS Mini è prenotabile al prezzo di 733,72€ a questo indirizzo. Mentre The Last of Us Part II Guitar 314 CE costa 2.399,15€ e potrete acquistarla da qui.

Oltre alle due chitarre saranno disponibili plettri e tracolle a tema The Last of Us: Parte 2. Se non sapete suonare, niente paura il PlayStation Gear Store si espanderà anche con ulteriori articoli, come zaini in cotone, astucci in tela, camice, berretti e molto altro ancora. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare l'articolo dedicato sul PlayStation Blog, a questo indirizzo.