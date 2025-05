The Last of Us Stagione 2 ha usato la CGI per cambiare un dettaglio di Kaitlyn Dever, la Abby televisiva

The Last of Us Stagione 2 amplia il cast della prima stagione e dà spazio a tanti nuovi volti. Uno dei più importanti è certamente quello di Kaitlyn Dever che veste i panni di Abby. Dever è quindi più volte finita sotto i riflettori durante questi mesi e anche ora che la serie si è conclusa in molti la intervistano per scoprire qualche retroscena.

Cosa è stato cambiato usando la CGI in The Last of Us Stagione 2

Prima che vengano dubbi, no, la CGI non è stata usata per modificare la sua recitazione. Inoltre, l'attrice non intende che la CGI è stata usata per una qualche scena con gli infetti di The Last of Us.

La CGI è servita per nascondere un morso di un ragno sul viso. Dever ha spiegato che il morso è avvenuto durante una pausa della produzione. L'attrice era tornata a casa per qualche settimana e l'aracnide l'ha morsa. Inizialmente aveva pensato che si trattasse solo di un brufolo e non se ne è preoccupata.

Purtroppo successivamente si è capito che era qualcosa di più grave e il morso ha iniziato a "spurgare". Alla fine per sistemare il tutto hanno dovuto farle un piccolo taglio sul viso ed è rimasta una cicatrice. La produzione di The Last of Us Stagione 2 ha però cancellato il tutto con la CGI.

Kaitlyn Dever

