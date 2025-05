Una star di Horizon e The Last of Us teme che l'IA impedira ai giovani di diventare doppiatori

Ashly Burch, prolifica attrice e doppiatrice nota per ruoli come Aloy nei giochi Horizon, Mel in The Last of Us Parte 2 e Chloe Price nella serie Life is Strange, è preoccupata all'idea che l'industria dei videogiochi sostituisca i doppiatori con le IA e in particolare all'idea che le intelligenze artificiali sostituiscano gli attori umani in ruoli secondari come NPC e personaggi minori.

In un recente episodio della serie The Games That Made Me di Ginx TV, Burch ha affrontato il tema e spiegato perché tutto questo sia un grande problema per i doppiatori e attori più giovani.