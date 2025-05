La versione PC di To The Moon è stata rimasterizzata gratuitamente per tutti

Quindi sia il gioco base, sia i due minisodi sono giocabili in formato 16:9 . La parte migliore è che l'aggiornamento è completamente gratuito, così non dovrete spendere soldi per averlo, nonostante il gioco abbia ormai diversi anni sulle spalle.

Freebird Games ha annunciato di aver aggiornato la versione PC di To The Moon all' edizione rimasterizzata , uscita per console PlayStation e Xbox, grazie alla disponibilità dell'editore Serenity Forge (che ha pubblicato le versioni console).

In offerta

Per rendere l'occasione ancora più ghiotta, Freebird Games ha messo To The Moon in sconto su Steam. Potete quindi acquistare una delle avventure narrative migliori di sempre al modico prezzo di 2,92 euro, invece di 9,75 euro, ossia con il 70% di sconto.

In realtà è l'intera serie a essere in sconto, visto che potete portarvi via tutti i capitoli, più extra, per soli 12,31 euro. L'offerta comprende To The Moon, A Bird Story, Finding Paradise, Impostor Factory e Just a To the Moon Series Beach Episode, più i vari extra (colonne sonore, fumetti e quant'altro).

Trovate l'intero pacchetto a questo indirizzo.

Freebird Games ci tiene a ricordare che " Le versioni esistenti di To the Moon continueranno comunque a essere disponibili nelle opzioni di avvio." Quindi, chi preferisce giocare con il formato originale, non ha di che temere. Ultimo, ma non per importanza, vi segnaliamo anche il bundle tra To The Moon e LISA, un'altra avventura narrativa di pregevolissima fattura. Insomma, per pochi euro potete portarvi a casa diversi capolavori.