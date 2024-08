To the Moon ci farà presto piangere anche su PS5 e Xbox Series X e S

L'editore Serenity Forge ha annunciato il lancio dell'avventura narrativa To the Moon su PlayStation 5 e Xbox Series X e S . Per chi non lo conoscesse, si tratta del capolavoro di Freebird Games, che tanto successo ha avuto su altre piattaforme, portando alla realizzazione di una vera e propria serie. Purtroppo le nuove versioni del gioco non hanno ancora una data d'uscita, ma il nostro consiglio è quello di preparare i fazzoletti , perché il vostro dotto lacrimale sarà messo a dura prova.

Preparate i fazzoletti

Fortunatamente c'è anche un bel trailer, che potete guardare immediatamente:

Per comprendere il successo del gioco, vi basti sapere che su Steam ha ricevuto quasi 60.000 recensioni da parte degli utenti, delle quali ben il 96% positive. Non molti giochi possono vantare risultati simili.

To the Moon racconta le vicende della Dottoressa Rosalene e del Dottor Watts, che svolgono un lavoro davvero particolare: danno ai loro pazienti la possibilità di rivivere la propria vita dall'inizio...ma solo nella loro mente. A causa dell'irreversibilità dell'operazione, questa nuova vita diventerà l'ultima cosa che i pazienti ricorderanno prima di esalare il loro ultimo respiro. Per questo motivo, l'operazione viene eseguita solo su persone che si trovano sul letto di morte per permettergli di esaudire ciò che hanno sempre sognato e mai ottenuto. Riusciranno a comprendere il sogno di Johnny, il loro paziente di To the Moon, e capire perché lo ha scelto?

Vi segnaliamo infine che To the Moon è disponibile anceh su altre piattaforme: Nintendo Switch, sistemi iOS, sistemi Android e Steam. In origine fu lanciato nel 2011.