Nintendo ha pubblicato delle infografiche con tutti i giochi dei recenti Direct

Come saprete, il 27 agosto Nintendo ha tenuto due eventi di presentazione: l'Indie World e il Nintendo Direct dedicato alle terze parti. Nonostante Nintendo Switch sia ormai una console sul viale del tramonto, considerando che è in arrivo l'hardware che la sostituirà, vociferato da molte fonti e confermato dalla casa di Mario stessa, i giochi presenti erano davvero numerosi e non sono mancati annunci interessanti.

Per festeggiarli, Nintendo ha pubblicato delle infografiche (una per evento), in cui ha semplicemente raccolto tutti i loghi dei giochi presenti, come a voler far capire che su Nintendo Switch ci sarà ancora molto da giocare nei prossimi mesi e anni.