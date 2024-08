Castlevania Dominus Collection annunciato e già disponibile su Nintendo Switch, PC, PS5 e Xbox

Entrando più nello specifico, la Dominus Collection include Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, Castlevania: Order of Ecclesia , pubblicati tra il 2005 e il 2008 su Nintendo DS. A questi tre si aggiunge Haunted Castle Revisited , una versione riprogettata del primo gioco arcade di Castlevania arcade.

Durante il Nintendo Partner Showcase andato in onda oggi, Konami ha annunciato Castlevania Dominus Collection una raccolta che include quattro giochi della serie per Nintendo Switch, PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non solo, è già disponibile oggi su tutti gli store digitali, al prezzo di 24,99 euro .

Giochi classici con nuove funzionalità

Oltre al grande valore dei giochi inclusi per gli appassionati, che per la prima volta sono disponibili anche su PC e console casalinghe, sono presenti anche degli extra come bozzetti e illustrazioni mai viste prima d'ora, nonché funzionalità come salvataggi rapidi, il riavvolgimento dell'azione e molto altro ancora.

Se siete interessati trovate Castevania Dominus Collection su PlayStation Store per PS5, su Xbox Store per Xbox Series X|S, su eShop per Nintendo Switch e su Steam per PC.