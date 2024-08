La spumosa esclusiva PlayStation Foamstars diventa free-to-play

Dal 4 ottobre 2024 Foamastars diventerà un gioco free-to-play. La spumeggiante esclusiva PlayStation, disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, non ha evidentemente avuto alcun successo, nonostante il passaggio gratuito su PlayStation Plus al momento del lancio, quindi l'editore Square Enix ha deciso di dargli un'altra chance cambiandone la formula economica.