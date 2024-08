Annunciata la versione rimasterizzata di Tales of Graces F

Durante il Nintendo Direct dedicato alle terze parti di oggi è stato annunciato con un trailer Tales of Graces F Remastered, versione rimasterizzata del capitolo della serie Tales of uscito su Nintendo Wii. Sarà disponibile dal 17 gennaio 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (solo su Steam).

In Tales of Graces F Remastered si vestono i panni Asbel Lhant, con cui ci imbarcheremo ancora una volta in un lungo viaggio attraverso Ephinea, allo scopo di impedire lo scoppio di un conflitto fra tre regni che cercano di assumere il controllo del pianeta.

L'edizione rimasterizzata vanta una grafica migliorata e una nuova funzione di salvataggio automatico, in onore dei tempi che corrono. Faranno la gioia sia dei veterani, sia dei nuovi giocatori.