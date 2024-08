Yakuza Kiwami arriva su Nintendo Switch, trailer e data di uscita del remake del primo gioco della serie

Per chi non lo conoscesse, Yakuza Kiwami è il remake del primo capitolo della serie Yakuza / Like a Dragon di Sega , pubblicato originariamente nel 2016 su PS3 e PS4 e successivamente arrivato anche su Xbox e PC. Insomma, mancava all'appello solo Nintendo Switch.

Botte da orbi tra i vicoli di Tokyo

Il gioco segue le vicende di Kazuma Kiryu, un membro della Yakuza che viene incarcerato per un crimine che non ha commesso per proteggere il suo amico d'infanzia. Dopo dieci anni di prigione, Kiryu torna libero e trova il quartiere di Kamurocho completamente cambiato e per certi versi ostile al suo ritorno.

Il gioco combina spettacolari combattimenti action in tempo reale, all'esplorazione del fittizio quartiere di Kamurocho di Tokyo, ricco di attività extra, missioni secondarie e minigiochi in cui cimentarsi. Che ne pensate, ne approfitterete del lancio su Nintendo Switch per scoprire o rigiocare il primo capitolo della serie?