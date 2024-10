Yakuza Kiwami, la recensione del remake che porta Like a Dragon su Nintendo Switch

La lunga saga di Kazuma Kiryu, iniziata nell'ormai lontano 2005 su PS2, ha trovato in questo remake nuove e dirompenti energie, sfruttando le più recenti tecnologie messe a disposizione dal Dragon Engine al fine di adeguare non solo la grafica, ma anche la struttura e il gameplay a quanto visto nei capitoli che hanno concluso l'arco narrativo del Dragone di Dojima.

La trama di Yakuza Kiwami

Se possedete Nintendo Switch e ancora non conoscete il franchise recentemente ribattezzato Like a Dragon, in linea con la titolazione originale, Yakuza Kiwami si pone come un eccellente punto di partenza, sebbene non il migliore in assoluto: sul piano della rivisitazione narrativa e cronologica, avrebbe avuto più senso cominciare dal prequel, Yakuza 0.

Nella speranza che SEGA ponga rimedio alla questione, la storia del primo capitolo resta comunque un gioiellino di atmosfere, regia e direzione artistica in cui vengono raccontate le vicende di un giovane luogotenente del Clan Tojo, Kazuma Kiryu, che decide di assumersi la responsabilità dell'omicidio del patriarca della sua famiglia, Sohei Dojima, per risparmiare la prigione all'amico fraterno Akira Nishikiyama.

Quando Kazuma esce di galera, dieci anni dopo, il protagonista scopre che molte cose sono cambiate: Yumi, la ragazza di cui era innamorato, che Dojima aveva rapito e che l'amico Nishiki era corso a salvare, sembra svanita nel nulla. Inoltre qualcosa sta scuotendo il Clan Tojo dalle fondamenta e sembra che la famiglia Nishikiyama punti a destabilizzare l'organizzazione per prenderne il comando.

Nishiki e Kiryu prima del fattaccio in Yakuza Kiwami

In questo scenario così cupo e imprevedibile, Kiryu si trova da emarginato a dover combattere per scoprire come stanno le cose, recuperare un bottino da dieci miliardi di yen, vendicare la morte di alcune persone e capire cosa sia accaduto al suo amico d'infanzia per cambiarlo al punto da renderlo un boss spietato e crudele... anche nei suoi stessi confronti.