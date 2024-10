Pokémon HOME si aggiorna e aggiunge i Dossier Pokémon, oltre a farvi regali se completate i Pokédex

The Pokémon Company International ha svelato quali sono gli aggiornamenti più recenti per l'applicazione mobile Pokémon HOME .

Le novità di Pokémon HOME 3.2.2

L'aggiornamento in questione è il numero 3.2.2 e permette di accedere a una nuova funzione all'interno di Pokémon HOME. Si tratta di Dossier Pokémon che dà la possibilità di vedere una serie di informazioni riguardo alle nostre creature tascabili. Parliamo di elementi come la descrizione del Pokédex e dettagli come il tipo, le dimensioni e non solo. Si tratta di una più completa enciclopedia dei Pokémon, in pratica.

Meloetta cromatico

Inoltre, le informazioni non si limitano ai Pokémon effettivamente registrati sul Pokédex Nazionale di Pokémon HOME: Dossier Pokémon è valida anche per quelle creature che non avete catturato. A questo poi si somma il fatto che vi verrà indicato in modo chiaro in quali giochi è possibile trovare i Pokémon per completare il vostro Pokédex con facilità.

Se siete interessati a Meloetta cromatico, dovete completare il Pokédex di Paldea, il Pokédex di Nordivia e il Pokédex Mirtillo (dovete averli tutti nei giochi, non basta avere i Pokémon dalle precedenti generazioni all'interno di Pokémon HOME) all'interno di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Una volta fatto, potete usare Dono Segreto per riceverlo.

Per ricevere questo Pokémon, si dovranno per prima cosa completare questi tre Pokédex nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili, e poi confermare il completamento nella sezione Pokédex giochi. Se i Pokédex sono già stati completati sarà comunque possibile ricevere il Meloetta cromatico. Per ricevere dei Doni Segreti occorre avere un account Nintendo collegato. Ogni Dono Segreto può essere ricevuto solo una volta per account Nintendo.