3

EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic

EA ha presentato le 12 nuove leggende del calcio internazionale che si uniranno alle Icone di EA Sports FC 26, inclusi volti noti per i tifosi italiani.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2025
Zlatan Ibrahimovic in EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

Electronic Arts ha svelato oggi le 12 nuove carte Icone di EA Sports FC 26. Confermando una fuga d'informazioni avvenuta a giugno, l'elenco include anche gli italiani Giorgio Chiellini e Francesco Totti, nonché Zlatan Ibrahimovic, che è anche l'atleta della copertina della Ultimate Edition.

le Icone sono carte speciali per la modalità Ultimate Team che rappresentano leggende del calcio mondiale, sia maschile che femminile. Si tratta di ex calciatori e calciatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, una descrizione che calza a pennello per tutti giocatori che troverete di seguito.

Alcune Icone sono già disponibili su EA Sports FC Mobile

Vediamo l'elenco completo delle nuove Icone:

  • Zlatan Ibrahimović - 92
  • Alex Morgan - 91
  • Andrés Iniesta - 91
  • Toni Kroos - 90
  • Caroline Seger - 90
  • Giorgio Chiellini - 89
  • Sissi - 88
  • Francesco Totti - 89
  • Marcelo - 89
  • Steffi Jones - 89
  • Oliver Kahn - 90
  • Cha Bum-Kun - 88
Le Icone di EA Sports FC 26
Le Icone di EA Sports FC 26
EA Sports FC 26: data di uscita, edizioni, bonus di prenotazione e le novità del nuovo capitolo della serie EA Sports FC 26: data di uscita, edizioni, bonus di prenotazione e le novità del nuovo capitolo della serie

Nella modalità Club, alcune delle nuove Icone faranno parte dei tredici giocatori che ispirano gli Archetipi, ognuno con caratteristiche e con un'esperienza di personalizzazione rinnovata. Per la precisione sono:

  • Zlatan Ibrahimović (Target)
  • Alex Morgan (Finisher)
  • Toni Kroos (Maestro)
  • Oliver Kahn (Shot Stopper)
  • Andrés Iniesta (Creator)

EA ha annunciato anche che tutte le nuove Icone maschili sono disponibili da oggi in EA Sports FC Mobile, dove i giocatori possono ottenere la carta di Ibrahimovic giocando attraverso i momenti salienti della sua carriera in Cronache. Inoltre, ad agosto si svolgeranno una serie di sfide in-game per ricevere specifici oggetti giocatore Icone.

Inoltre, prenotando EA Sports FC 26 nella versione Ultimate Edition entro il 26 agosto i giocatori riceveranno 1 Debut ICON (non scambiabile) a scelta da un roster di 15 giocatori, incluse le nuove Icone dell'edizione 26, oltre a R9, Thierry Henry e Steven Gerrard. La Debut ICON sarà disponibile sin dal lancio in accesso anticipato al 19 settembre e riceverà un upgrade alla versione Champion, per mostrare il momento in cui è diventato un Campione, a novembre.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic