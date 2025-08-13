EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic

Electronic Arts ha svelato oggi le 12 nuove carte Icone di EA Sports FC 26. Confermando una fuga d'informazioni avvenuta a giugno, l'elenco include anche gli italiani Giorgio Chiellini e Francesco Totti, nonché Zlatan Ibrahimovic, che è anche l'atleta della copertina della Ultimate Edition.
le Icone sono carte speciali per la modalità Ultimate Team che rappresentano leggende del calcio mondiale, sia maschile che femminile. Si tratta di ex calciatori e calciatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, una descrizione che calza a pennello per tutti giocatori che troverete di seguito.
Alcune Icone sono già disponibili su EA Sports FC Mobile
Vediamo l'elenco completo delle nuove Icone:
- Zlatan Ibrahimović - 92
- Alex Morgan - 91
- Andrés Iniesta - 91
- Toni Kroos - 90
- Caroline Seger - 90
- Giorgio Chiellini - 89
- Sissi - 88
- Francesco Totti - 89
- Marcelo - 89
- Steffi Jones - 89
- Oliver Kahn - 90
- Cha Bum-Kun - 88
Nella modalità Club, alcune delle nuove Icone faranno parte dei tredici giocatori che ispirano gli Archetipi, ognuno con caratteristiche e con un'esperienza di personalizzazione rinnovata. Per la precisione sono:
- Zlatan Ibrahimović (Target)
- Alex Morgan (Finisher)
- Toni Kroos (Maestro)
- Oliver Kahn (Shot Stopper)
- Andrés Iniesta (Creator)
EA ha annunciato anche che tutte le nuove Icone maschili sono disponibili da oggi in EA Sports FC Mobile, dove i giocatori possono ottenere la carta di Ibrahimovic giocando attraverso i momenti salienti della sua carriera in Cronache. Inoltre, ad agosto si svolgeranno una serie di sfide in-game per ricevere specifici oggetti giocatore Icone.
Inoltre, prenotando EA Sports FC 26 nella versione Ultimate Edition entro il 26 agosto i giocatori riceveranno 1 Debut ICON (non scambiabile) a scelta da un roster di 15 giocatori, incluse le nuove Icone dell'edizione 26, oltre a R9, Thierry Henry e Steven Gerrard. La Debut ICON sarà disponibile sin dal lancio in accesso anticipato al 19 settembre e riceverà un upgrade alla versione Champion, per mostrare il momento in cui è diventato un Campione, a novembre.