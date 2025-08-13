EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic

Electronic Arts ha svelato oggi le 12 nuove carte Icone di EA Sports FC 26. Confermando una fuga d'informazioni avvenuta a giugno, l'elenco include anche gli italiani Giorgio Chiellini e Francesco Totti, nonché Zlatan Ibrahimovic, che è anche l'atleta della copertina della Ultimate Edition.

le Icone sono carte speciali per la modalità Ultimate Team che rappresentano leggende del calcio mondiale, sia maschile che femminile. Si tratta di ex calciatori e calciatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, una descrizione che calza a pennello per tutti giocatori che troverete di seguito.