EA Sports FC 26 è al minimo storico su Amazon con la promozione pre-Black Friday che ne disintegra il prezzo

Su Amazon, oggi, viene messo a disposizione degli utenti una promo davvero molto allettante: EA Sports FC 26 viene messo in promozione con un maxi sconto attivo del 38% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 49,90€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: EA Sports FC 26 amplia ulteriormente l'esperienza calcistica introducendo funzionalità pensate per un gioco più aperto, realistico e coinvolgente. Grazie al Cross-Play, è ora possibile sfidare gli amici su piattaforme diverse, incluse PC, PlayStation e Xbox .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo offre un controllo maggiore sullo stile di gioco grazie a due nuove impostazioni: il Gameplay realistico, pensato per un'esperienza autentica e immersiva nella modalità Carriera, e il Gameplay competitivo, ideale per chi punta alle sfide di alto livello in Football Ultimate Team e Club.

Kenan Yildiz

I giocatori potranno mettere alla prova la propria squadra dei sogni attraverso tornei, eventi Live, contenuti stagionali sempre freschi e competizioni tematiche. La Carriera tecnico è stata rinnovata con scenari realistici, trame alternative e premi esclusivi come Punti stagione, oggetti estetici, ICONE ed Eroi. Inoltre, gli Archetipi ispirati ai grandi campioni del calcio offrono nuove possibilità di personalizzazione e sviluppo per Club e Carriera professionista. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.