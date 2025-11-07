A quanto pare la modalità open world di EA Sports FC è stata rivelata da un leak: alcuni dei partecipanti ai test chiusi hanno pubblicato immagini e dettagli relativi all'importante funzionalità che Electronic Arts sta mettendo a punto.

Su alcune piattaforme sono spuntati persino dei video tratti dalla modalità in questione, in cui vengono mostrati i giocatori mentre esplorano liberamente spazi condivisi, si cimentano con alcuni minigiochi, interagiscono fra di loro e assistono persino alle partite dagli spalti.

L'approccio sembra del tutto simile a quello utilizzato da NBA 2K, con un mondo aperto che funge da hub social dove allenarsi, personalizzare il proprio avatar o semplicemente incontrare altri utenti. Le prime mappe visibili nei leak sembrano piuttosto estese e pare ce ne sarà più di una, ambientate in diverse nazioni.

Electronic Arts è ovviamente corsa ai ripari e sta facendo rapidamente rimuovere tutti i contenuti trafugati, ma il materiale è già stato ampiamente condiviso sui social e chi lo ha visto parla di un'esperienza sorprendentemente fluida, con animazioni simili a quelle del gameplay tradizionale e una grande attenzione ai dettagli.