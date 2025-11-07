5

Le grandi compagnie mondiali scherzano con meme e battute sul rimando di GTA 6

GTA 6 arriverà tra un anno e i giocatori non sono affatto felici della cosa: le compagnie più famose al mondo però stanno sfruttando la situazione per farsi due risate e ottenere un po' di pubblicità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/11/2025
Un personaggio di GTA 6
Oramai pensiamo che lo sappiate tutti, ma lo ripeteremo ancora una volta: GTA 6 è stato rimandato e ovviamente molti appassionati non sono affatto felici che l'attesa di sei mesi sia diventata un'attesa di un intero anno.

L'occasione però è ghiotta per molte compagnie mondiali di farsi un po' di pubblicità sfruttando l'argomento più importante del momento in ambito videoludico, ovvero prendendo in giro Rockstar Games e Take-Two Interactive per la decisione presa.

Le reazioni delle grandi compagnie al rimando di GTA 6

Tramite i social, possiamo vedere reazioni come quella di Sean Murray (capo di Hello Games, autore di No Man's Sky) che condivide un video di una gara di pompieri, la quale simbolicamente rappresenta il fatto che ora gli sviluppatori di tutto il mondo stanno cercando di avere il proprio gioco pronto entro la primavera, visto che maggio 2026 si è improvvisamente liberato dalla presenza ingombrante di GTA 6.

Ecco anche la risposta di Riot (League of Legends) che mostra come i suoi sviluppatori stanno improvvisamente chiedendo un giorno libero il 19 novembre, data di uscita di GTA. Scherzando, afferma che forse dovrebbe dare la giornata libera a tutti.

KFC invece risponde perfettamente in tema con un classico meme di GTA San Andreas, con il protagonista che dice "Ah merda, ci risiamo".

Infine, vi segnaliamo la risposta autoironica di CD Projekt RED che con l'account di Cyberpunk 2077 ricondivide il tweet del 2020 nel quale prometteva di non rinviare il gioco nuovamente (il gioco è poi stato rinviato).

Un po' di comicità può aiutare a limitare il dispiacere per il rimando di GTA 6, sempre ammesso che la nuova data sia effettivamente quella definitiva.

Perlomeno, il CEO di Take-Two è fiducioso che la data di uscita stavolta verrà rispettata, di nuovo.

