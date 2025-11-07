Come abbiamo riportato poco fa, Mike Gamble di BioWare ha rivelato che la serie TV di Mass Effect sarà ambientata dopo la trilogia originale e dunque non racconterà nuovamente la storia di Shepard, come qualcuno immaginava.

"Abbiamo collaborato a stretto contatto con Amazon su questo progetto e siamo davvero entusiasti di ciò che il loro talentuoso team sta creando", ha scritto Gambble. "La writers room è in piena attività e abbiamo già definito molti aspetti su come la serie si inserirà nel canone di Mass Effect, nonché in che modo si relazionerà con il nuovo capitolo."

"Lo show esplorerà una storia completamente nuova all'interno della timeline dell'universo di Mass Effect e sarà ambientato dopo gli eventi della trilogia originale. Non si tratterà di una ripetizione della storia del Comandante Shepard: dopotutto quella è LA VOSTRA storia, non è così?"

Insomma, la serie televisiva lavorerà per espandere i confini del mondo creato da BioWare, non per riproporre o reinterpretare quanto già fatto in passato. Stando a ciò che è emerso finora, la produzione partirà nell'autunno del 2026, dunque per l'inizio delle riprese bisognerà attendere ancora un bel po'.