EA starebbe per mettere offline altri due giochi di guida a novembre: la lista si allunga

Ora, però, pare che la lista sia stata allungata con due nuovi titoli , sempre giochi di guida sviluppati da Codemasters, che saranno messi offline per sempre.

Come vi avevamo svelato a fine ottobre, l'editore di Electronic Arts ha annunciato che i server di quattro suoi giochi di guida in versione PS4 sarebbero stati chiusi l'8 novembre 2025 . Parliamo di Dirt 3, Dirt Showdown, Grid Autosport e Grid 2.

I nuovi giochi di guida che saranno messi offline da EA

Electronic Arts avrebbe svelato che altri due giochi per PS4 non saranno più accessibili online da domani, 8 novembre: parliamo di Dirt Rally, il capitolo del 2016, e Dirt 4, il gioco del 2017. L'informazione sarebbe stata confermata da un dipendente dell'editore sul canale Discord ufficiale del World Rally Championship, secondo quanto indicato da alcuni utenti di PSNProfiles.

La scelta di Electronic Arts non stupisce più di tanto. La serie Dirt, infatti, è stata cancellata già nel 2022 e quindi la compagnia non ha più interesse nel mantenere attivi i videogiochi che portano questo nome, anche considerando che probabilmente il numero di persone online è ormai talmente limitato che è solo uno spreco di soldi per la compagnia.

Allontanandoci dalla serie automobilistica, dovete sapere che EA chiuderà anche un altro videogioco, il manageriale di calcio EA Sports FC Empires, che andrà offline il 30 novembre.