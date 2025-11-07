8

Pokémon permetterà per la prima volta di superare il livello 100: è l'inizio di una rivoluzione?

Game Freak, con un nuovo trailer di Leggende Pokémon Z-A, ha svelato che la serie permetterà per la prima volta di far salire di livello le proprie creature oltre il livello 100.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/11/2025
Una allenatrice di Leggende Pokémon Z-A che megaevolve
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Ci sono poche certezza nella vita e una di queste è che i Pokémon arrivano al livello 100 e poi si fermano. È un bel numero tondo, tra l'altro impostato in modo tale che non è naturale raggiungerlo semplicemente completando la trama del videogioco Pokémon del momento.

Ora, però, Game Freak ha deciso di tenere fede al proprio nome e di sovvertire l'ordine del mondo, permettendo ai Pokémon di andare oltre il livello 100, nello specifico nel DLC di Leggende Pokémon Z-A.

L'aumento di livello in Leggende Pokémon Z-A

Come spiegato in modo preciso e conciso nel video di Wolfe "Wolfey" Glick, campione mondiale di Pokémon VGC nel 2016, questa scelta di Game Freak è di notevole importanza e soprattutto senza grandi dettagli.

Non solo il limite del livello a 100 è una caratteristica presente sin dalla prima generazione e non è mai stato tentato un aumento, ma le implicazioni sono molteplici. C'è un nuovo limite di livello o si potrà salire all'infinito? Quale impatto potrebbe avere una scelta di questo tipo per il videogioco o più in generale per la serie?

Inoltre, si tratta di qualcosa che sarà possibile in tutto il gioco oppure unicamente nel DLC? Il trailer ufficiale mostra svariati Pokémon sopra il livello 100, ma non è chiaro in che modo funzionerà il tutto. È chiaro che Game Freak desidera scatenare un po' di caos tra i fan prima di dare una spiegazione chiara alla questione.

Ricordiamo infine che Leggende Pokémon: Z-A regala Diancie e la Diancite con una nuova missione gratuita.

