Perché i videogiochi di Pokémon escono sempre in due versioni? Shigeru Miyamoto ha svelato il motivo

Shigeru Miyamoto ha recentemente svelato un aneddoto che sarebbe alla base di una lunga tradizione per Nintendo, ovvero il lancio sul mercato di due versioni per ogni capitolo di Pokémon, che a quanto pare risalirebbe a una decisione di Satoshi Tajiri, creatore della serie.

La questione è stata riferita da Genki su X e non c'è una conferma ufficiale dalle trascrizioni, ma sembra che si tratti di una considerazione fatta da Miyamoto nel corso di un recente meeting con gli azionisti, ai quali il leggendario game designer avrebbe rivelato questo simpatico aneddoto.

In sostanza, tutto sarebbe partito da una battuta di Satoshi Taijiri, il quale avrebbe detto a Miyamoto, scherzando, che per poter battere le vendite di Mario si sarebbe dovuto trovare modo di vendere due copie dello stesso gioco agli utenti.