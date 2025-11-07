3

Meta Vibes, il feed di video IA arriva ufficialmente anche in Italia

Vibes, il feed dedicato a brevi video generati dall'intelligenza artificiale, arriva anche in Italia. Lo proverete?

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/11/2025
Meta AI Vibes

Vibes, il nuovo social di Meta con video interamente generati dall'intelligenza artificiale, è ufficialmente disponibile anche in Italia. Da quando è stato annunciato originariamente per gli Stati Uniti, la generazione di contenuti multimediali all'interno dell'app è aumentata di oltre dieci volte, secondo quanto riportato da Meta. Vediamo tutti i dettagli.

Come usare Vibes

Come vi abbiamo già anticipato due mesi fa, si tratta di un nuovo feed incluso nell'app Meta AI, quindi potrete trovarlo facilmente. I contenuti sono interamente basati sull'intelligenza artificiale, quindi clip bizzarre, gatti che cantano, procioni gangster e altre stranezze del tutto surreali. Immaginatelo come se fosse una specie di TikTok basato su video IA (o semplicemente pensate a Sora di OpenAI, dato che è praticamente la stessa cosa).

Meta Vibes
Potrete creare video e caricarli, nonché remixarli inserendo musica e modificando gli stili. Navigando nel vostro feed, e scorrendo i vari video, l'algoritmo suggerirà per voi contenuti personalizzati che siano affini alle vostre preferenze.

"Ponendo la creazione di contenuti multimediali al centro dell'esperienza, puoi creare i tuoi video utilizzando suggerimenti fantasiosi o remixare quelli già condivisi. Sono disponibili opzioni per aggiungere nuove immagini, inserire musica o modificare gli stili in base ai tuoi gusti personali", ha scritto Meta. Questi contenuti possono poi essere ricondivisi su Instagram e su Facebook (sotto forma di storie o Reel).

Vibes come Sora: i social basati su video IA attraggono gli utenti?

Negli ultimi mesi, i video creati dall'intelligenza artificiale sono sempre più numerosi. Sora è l'app di generazione video di OpenAI e funziona in modo praticamente simile.

OpenAI annuncia una nuova app basata su Sora 2: potrete fare cameo incredibili con i vostri amici OpenAI annuncia una nuova app basata su Sora 2: potrete fare cameo incredibili con i vostri amici

In questo caso è anche possibile inserire dei veri e propri cameo, ma non sono mancate diverse polemiche in seguito a utilizzi impropri delle immagini altrui. Cosa ne pensate? Per quale motivo, secondo voi, le aziende stanno investendo così tanto in feed di questo genere? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

