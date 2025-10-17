Sora "resuscita" i morti, ma i familiari chiedono rispetto: sospesi i video di Martin Luther King

Sora di OpenAI è lo strumento di generazione video IA che sta ottenendo un successo non indifferente. Video estremamente realistici mostrano le situazioni più disparate, al punto da faticare a distinguere il vero dal falso. Altri contenuti interessanti, in particolare, riguardano alcune delle personalità più famose del passato. Abbiamo visto Michael Jackson e Freddie Mercury in un fast food intenti a rubare patatine cantando, ma anche Stephen Hawking sfrecciare sui circuiti di Formula 1. Tuttavia, molti di questi video non sono stati particolarmente apprezzati dai familiari. Martin Luther King Jr. è al centro della vicenda: i video che lo raffigurano sono stati sospesi su richiesta degli eredi. Vediamo meglio i dettagli.

Le proteste sui video IA di Martin Luther King

OpenAI ha annunciato ufficialmente di aver sospeso la generazione di video raffiguranti Martin Luther King, facendo riferimento ovviamente a Sora. La decisione arriva in seguito alle proteste dei familiari, soprattutto dopo aver visto video poco rispettosi. "Sebbene vi sia un forte interesse alla libertà di espressione nella rappresentazione di personaggi storici, OpenAI ritiene che i personaggi pubblici e le loro famiglie dovrebbero avere il controllo finale sull'uso della loro immagine", ha scritto in un post su X. "I rappresentanti autorizzati o i proprietari dei diritti possono richiedere che la loro immagine non venga utilizzata nei cameo di Sora".

Anche la figlia Bernice King ha chiesto alle persone di smettere di inviarle video IA raffiguranti suo padre. Lo ha fatto con un post su X, unendosi alla figlia di Robin Williams, che a sua volta ha chiesto agli utenti di smettere di generare video basati sull'intelligenza artificiale.

Se da un lato la "resurrezione digitale" ha il suo fascino, ed è qualcosa che non ci saremmo minimamente aspettati molti anni fa, il velo tra rispetto e discredito è estremamente sottile. I familiari non sono biasimabili nel chiedere rispetto, sia per i contenuti generati che per chi vi è raffigurato.