Un nuovo videogioco di Dragon Ball verrà annunciato a gennaio: Bandai Namco comunica i dettagli dell'evento

Bandai Namco ha diffuso le informazioni per l'evento Dragon Ball Genkidamatsuri, durante il quale verrà annunciato anche un nuovo videogioco di Dragon Ball: l'appuntamento è fissato per il 25 gennaio, in piena notte dalle nostre parti ma durante la mattinata in Giappone.

Il Dragon Ball Genkidamatsuri è un evento di presentazione speciale dedicato alla celebre serie di Akira Toriyama, che dovrebbe portare novità e annunci riguardanti il franchise anche in ambiti diversi da manga e anime, e ci si aspetta la presentazione di almeno un videogioco nuovo.

Più precisamente, la presentazione si svolgerà alle ore 11:00 JST del 25 gennaio, che dovrebbe tradursi nelle ore 4:00 del mattino del 25 gennaio 2026 dalle nostre parti.