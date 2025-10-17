5

Un nuovo videogioco di Dragon Ball verrà annunciato a gennaio: Bandai Namco comunica i dettagli dell'evento

Bandai Namco ha annunciato il programma dell'evento Dragon Ball Genkidamatsuri che si terrà a gennaio, e dal quale dovrebbe emergere l'annuncio di almeno un nuovo videogioco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/10/2025
Goku in varie forme da Dragon Ball

Bandai Namco ha diffuso le informazioni per l'evento Dragon Ball Genkidamatsuri, durante il quale verrà annunciato anche un nuovo videogioco di Dragon Ball: l'appuntamento è fissato per il 25 gennaio, in piena notte dalle nostre parti ma durante la mattinata in Giappone.

Il Dragon Ball Genkidamatsuri è un evento di presentazione speciale dedicato alla celebre serie di Akira Toriyama, che dovrebbe portare novità e annunci riguardanti il franchise anche in ambiti diversi da manga e anime, e ci si aspetta la presentazione di almeno un videogioco nuovo.

Più precisamente, la presentazione si svolgerà alle ore 11:00 JST del 25 gennaio, che dovrebbe tradursi nelle ore 4:00 del mattino del 25 gennaio 2026 dalle nostre parti.

Un fitto programma di presentazioni

Il Dragon Ball Genkidamatsuri si terrà al classico Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, e sarà un evento dal vivo ma trasmesso anche in streaming, almeno in alcune sue parti, con un fitto programma di appuntamenti diversi.

Dopo una prima parte introduttiva, durante la sessione "Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!" Che si svolgerà dalle 4:00 alle 4:30 del mattino secondo l'orario italiano dovrebbe arrivare la presentazione di un nuovo videogioco.

Dragon Ball: Sparking! Zero continua ad espandersi: annunciato l'arrivo di un altro DLC con nuovi personaggi Dragon Ball: Sparking! Zero continua ad espandersi: annunciato l'arrivo di un altro DLC con nuovi personaggi

Non c'è ancora certezza assoluta e non ci sono dettagli su questo misterioso progetto, ma giudicare dal nome della presentazione sembra proprio trattarsi di un nuovo videogioco, in attesa di ulteriori informazioni.

Ci saranno poi novità su Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Dragon Ball Legends e Dragon Ball: Gekishin Squadra a seguire, informazioni su Dragon Ball Card Game: Fusion World e Dragon Ball: Super Divers Stage e poi altri eventi compresa un'esibizione dal vivo.

Attendiamo dunque di scoprire di cosa possa trattarsi, mentre di recente abbiamo visto Dragon Ball FighterZ espandersi con il DLC di Goku Super Saiyan 4 da Daima e un grande aggiornamento.

