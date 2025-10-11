0

Dragon Ball FighterZ si espande con il DLC di Goku Super Saiyan 4 da Daima e un grande aggiornamento

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di Goku Super Saiyan di quarto livello in Dragon Ball: FighterZ. Sarà preceduto da un grosso aggiornamento con modifiche al bilanciamento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2025
Goku Super Saiyan 4 di Daima in Dragon Ball FighterZ
In occasione dell'EVO France 2025, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio per Dragon Ball FighterZ sotto forma di DLC a pagamento: si tratta di Goku nella forma Super Saiyan 4, così come appare nella serie animata Dragon Ball: Daima. Qui sotto trovate il trailer ufficiale che presenta il nuovo lottatore.

Il supporto post-lancio del gioco sembrava essersi concluso nel febbraio 2022 con l'introduzione di Androide 21 (Lab Coat), motivo per cui l'annuncio ha colto molti fan di sorpresa in modo positivo.

Un aggiornamento in arrivo… e forse non sarà l’ultimo

Il DLC con Goku SSJ4 sarà disponibile nel corso della primavera 2026, anche se al momento non è stato ancora comunicato il prezzo.

Dragon Ball: Sparking! Zero continua ad espandersi: annunciato l'arrivo di un altro DLC con nuovi personaggi

Ad anticiparlo ci sarà un grosso aggiornamento previsto per domani, domenica 12 ottobre, che apporterà modifiche al bilanciamento di tutti i personaggi e ritocchi alla tecnica Z-Reflect per renderla più impattante negli equilibri dei match, secondo i primi dettagli condivisi.

Inoltre, il trailer include la frase "la battaglia è ben lontana dall'essere finita", lasciando intendere che Dragon Ball FighterZ potrebbe ricevere altri contenuti in futuro, in quella che potrebbe essere l'inizio di una sorta di operazione di rilancio commerciale.

