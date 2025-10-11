Magic: The Gathering, effettua la prenotazione dei set a tema Tartarughe Ninja

Su Amazon, oggi, è presente una doppia possibilità per tutti gli amanti dei crossover e in particolar del mondo di Magic e dell'universo delle Tartarughe Ninja. La piattaforma mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare la prenotazione di due set: il primo è il cosiddetto "Pizza Bundle" che viene venduto a 100€, mentre, il secondo, è un set di bustine riconosciuto con il codice "D5178000" venduto a 540€. Entrambi i set saranno disponibili rispettivamente a marzo 2026.
Questa espansione invita vecchi e nuovi giocatori a condividere l'avventura di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo. Pensata appositamente per condividere le emozioni delle partite e dello sbusto.
Ulteriori dettagli
L'espansione Magic: The Gathering - Tartarughe Ninja celebra la storia delle iconiche eroine tartarughe mutanti, unendo generazioni di fan e giocatori. Ispirata a tutte le incarnazioni delle Tartarughe, dalle illustrazioni originali di Kevin Eastman alle moderne versioni animate, offre carte per ogni appassionato.
Il Pizza Bundle è il modo più gustoso per iniziare la tua collezione. Prendi una fetta di divertimento con esclusive carte a tema pizza e un Spindown oversize. Aggiungi un pizzico di pepe alla tua esperienza con l'inclusione di un prezioso Collector Booster. Inizia la tua collezione con stile e sapore!