Prenota Saros su Amazon: il nuovo titolo dai creatori di Returnal promette un gameplay frenetico e ambientazioni sci-fi horror

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della propria copia PS5 di Saros, titolo targato Housemarque, software house che ha dati i natali, tra gli altri, ad una delle prime esclusive PS5: Returnal. Il pre-order è effettuabile alla cifra di 80,99€. Procedi alla prenotazione tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Saros invita i giocatori a immergersi nell'inquietante e affascinante mondo polimorfico di Carcosa, un pianeta che cambia forma dopo ogni morte, ridefinendo costantemente percorsi, ambienti e pericoli. Ogni viaggio è diverso dal precedente e conduce attraverso biomi spettacolari, ricchi di rovine aliene, strutture antiche e fenomeni cosmici.
Ulteriori dettagli sul gioco
Esplorando aree nascoste e tecnologie perdute, il protagonista Arjun può ricostruire frammenti della storia quasi dimenticata di Carcosa. Il cuore dell'esperienza è un combattimento frenetico a base di proiettili, fedele allo stile inconfondibile di Housemarque.
Gli scontri sono rapidi e dinamici, con armi devastanti da sbloccare e potenziare, abilità corrotte da padroneggiare e un sistema di progressione permanente che permette di costruire un arsenale personalizzato. Arjun può incontrare l'equipaggio di Echelon IV, monitorare i progressi e osservare il progressivo sgretolarsi delle certezze dei suoi alleati. Saros offre anche una narrazione profonda e psicologica.