Prenota Saros su Amazon: il nuovo titolo dai creatori di Returnal promette un gameplay frenetico e ambientazioni sci-fi horror

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della propria copia PS5 di Saros, titolo targato Housemarque, software house che ha dati i natali, tra gli altri, ad una delle prime esclusive PS5: Returnal. Il pre-order è effettuabile alla cifra di 80,99€. Procedi alla prenotazione tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Saros invita i giocatori a immergersi nell'inquietante e affascinante mondo polimorfico di Carcosa, un pianeta che cambia forma dopo ogni morte, ridefinendo costantemente percorsi, ambienti e pericoli. Ogni viaggio è diverso dal precedente e conduce attraverso biomi spettacolari, ricchi di rovine aliene, strutture antiche e fenomeni cosmici.