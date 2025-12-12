Saros è stato rinviato: nuova data di uscita annunciata con un trailer sulla storia del gioco PlayStation

La nuova data di uscita di Saros è fissata per il 30 aprile 2026 , dunque circa un mese dopo a quella che era stata annunciata in precedenza: non un gran ritardo, ma che potrebbe consentire un ulteriore raffinamento del gioco.

Presentato da Rahul Kohli , celebre attore che interpreta anche il protagonista del gioco, Saros è tornato dunque a farsi vedere con un trailer che dà un'infarinatura generale su storia e ambientazione fantascientifica, dando anche modo di vedere qualcosa del gameplay.

Sony ha pubblicato un nuovo trailer per Saros in occasione dei The Game Awards 2025, incentrato soprattutto sulla storia ma contenente anche alcune scene di gameplay per il nuovo titolo in arrivo in esclusiva su PS5 che è stato anche leggermente rinviato, come dimostra la nuova data di uscita .

Aperti i pre-order su Saros

Come era possibile intuire dalla sua classificazione emersa nei giorni scorsi, Saros ha aperto le prenotazioni proprio con la sua presenza ai The Game Awards 2025 e con la pubblicazione del nuovo trailer riportato qui sotto.

"Saros è l'evoluzione definitiva dell'esperienza di gioco di Housemarque", ha riferito Gregory Louden, il Creative Director del gioco. "Nel trailer presentato ai The Game Awards ci concentriamo sulla nostra storia misteriosa e mostruosa e mostriamo come stiamo portando le cose a un livello superiore. Questa è la storia più grande e ambiziosa mai realizzata da Housemarque".

Saros è la storia inquietante di una colonia extraterrestre perduta sul pianeta Carcosa, sotto un'eclissi minacciosa. Il protagonista è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer che si ritrova in qualche modo legato a questa strana e oscura ambientazione, interpretato da Rahul Kohli.

Nel post sul blog ufficiale PlayStation, gli sviluppatori fanno notare anche la presenza di un misterioso corridoio e una camera da letto che si possono esplorare nel gioco, e si tratta di elementi che hanno una notevole importanza nella storia ma che non possono ancora essere svelati più nel dettaglio.

Così come in Returnal, anche Saros sembra dunque presentare una storia caratterizzata da diversi livelli di lettura e con elementi che scavano più a fondo rispetto a ciò che si para dinanzi al protagonista nelle fasi d'azione più concitate.

Per il resto, il gameplay riprende lo stile visto anche nel gioco precedente, con un misto di esplorazione, sparatutto in terza persona, avventura e bullet hell. Dopo il trailer del gameplay dello scorso settembre, torniamo dunque a dare un'occhiata a Saros con questo nuovo video.