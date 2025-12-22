Il team di Returnal e Saros sta avviando lo sviluppo di un nuovo gioco

Dopo quattro anni di lavoro, l'opera è quasi pronta per la distribuzione. Cosa ci riserva però il futuro? Tramite una proposta di lavoro il team finlandese ha suggerito di essere già al lavoro su qualcosa di nuovo .

I dettagli della proposta di lavoro per il nuovo gioco di Housemarque

La proposta di lavoro recita come segue: "Vuoi unirti al team talentuoso e appassionato dietro RETURNAL, vincitore di 4 premi BAFTA nel 2022, e che ora sta lavorando a SAROS, il gioco molto atteso in uscita nel 2026?"

Spiega poi quali sono i compiti che verranno assegnati alla persona assunta: "Nel ruolo di Principal Producer, sarai responsabile della produzione di una parte fondamentale del progetto. Grazie alla tua vasta esperienza, ti occuperai del coordinamento completo del processo produttivo, assicurandoti che il progetto rimanga entro il budget e rispetti le scadenze. Lavorerai a stretto contatto con direttori e responsabili di tutte le aree di sviluppo per aiutare il team a realizzare un gioco di alta qualità. Riporterai al Production Director dello studio, che supervisiona l'intera area produttiva di Housemarque. Sarai inoltre responsabile della consegna del gioco all'Executive Producer, che gestisce l'intero portafoglio di titoli dal punto di vista del prodotto."

Infine, arriva la parte più interessante e il commento sul nuovo progetto: "Il 2026 si preannuncia come un anno intenso ed entusiasmante per Housemarque, mentre ci prepariamo ad avviare un nuovo progetto dopo la pubblicazione di SAROS. Per questo motivo, cerchiamo un supporto temporaneo per ampliare la capacità del nostro team di produzione, così da garantire il lancio di SAROS con successo e, allo stesso tempo, avviare un nuovo progetto."

Ricordiamo infine che Saros è stato rinviato e non arriverà a marzo come previsto.