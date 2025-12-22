Il nuovo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana

Ora, la piattaforma di video streaming ha condiviso un nuovo video dedicato al doppiaggio di Chopper, che ci permette di vedere il personaggio.

Il prossimo anno One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione della serie live-action. I fan (vecchi e nuovi) potranno vedere finalmente in azione Tony Tony Chopper , uno degli amati membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Il video del doppiaggio di Chopper in One Piece Stagione 2

Se preferite seguire le serie TV in lingua originale (e in questo caso è quella inglese), allora udirete la voce della nota Mikaela Hoover, star di Superman (il film più recente) e il primo film dei Guardiani della Galassia.

In italiano la doppiatrice di Chopper sarà Valentina Favazza, che vanta innumerevoli doppiaggi in tantissimi ambiti. Citando solo alcuni nomi famosi, ha prestato la voce a Lisa O'Hare in Mercoledì (sempre di Netflix), Lute in Hazbin Hotel, Knives Chau in Scott Pilgrim - La Serie -, Warden in Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Rebecca Chambers in Resident Evil: Vendetta.

In ambito videoludico, Favazza è stata Mama Malingen e Lockne in Death Stranding, l'Armaiola in Ghost of Tsushima, Garnet in MultiVersus e Aurore Cassel in Cyberpunk 2077.

Tornando a One Piece, Chopper sarà uno dei personaggi ricorrenti della serie e rappresenta inoltre una notevole sfida per la produzione della serie TV, essendo completamente animato. Cosa ne pensate del risultato? Vi convince?

La seconda stagione, ricordiamo, sarà disponibile dal 10 marzo: ecco quanti episodi includerà.