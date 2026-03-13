Kpop Demon Hunters 2 è ufficiale: arriva l'annuncio di Netflix sul seguito del film

La comunicazione è avvenuta via social attraverso il messaggio su X riportato qui sotto, da parte dell'account ufficiale Netflix, limitandosi a confermare la produzione e alcuni nomi coinvolti.

Considerando che si è trattato del film più visto di sempre su Netflix , era facile aspettarsi che un tale successo avrebbe portato a nuove produzioni all'interno del franchise, ma la conferma ufficiale di un seguito di Kpop Demon Hunters è arrivata solo la scorsa notte.

Il fatto che dovesse esserci qualcos'altro in arrivo era nell'aria da tempo, ma nelle ore scorse Netflix ha effettivamente annunciato che Kpop Demon Hunters avrà un seguito , al momento comunicando solo pochi dettagli su questa nuova produzione animata.

Un vero e proprio seguito, a quanto pare

È evidente che l'intenzione, con Kpop Demon Hunters 2 (o come si chiamerà il nuovo film) è di mantenere la continuità con il capostipite, che tanto successo ha riscosso in tutto il mondo, a partire dai responsabili della produzione, ovvero Maggie Kang e Chris Appelhans.



Per il resto, non ci sono informazioni su possibili periodi di uscita o questioni legate alla trama, ma da come viene presentato in queste ore sembra essere un vero e proprio seguito, dunque non un prequel come era stato ipotizzato in precedenza.

"È ufficiale, cacciatori, Kpop Demon Hunters tornerà con un seguito scritto e diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans", si legge nel messaggio.

"Provo un orgoglio immenso, come autrice di film coreana, nel sapere che il pubblico vuole vedere altro di questa storia e di questi personaggi legati alla Corea", ha riferito Kang, come riportato nello stesso messaggio.

"Ci sono ancora tante cose che abbiamo costruito per questo mondo e che non vedo l'ora di potervi mostrare, questo è solo l'inizio", ha aggiunto la regista e sceneggiatrice del film animato di Sony Pictures Animation e Netflix.

Nel frattempo, proprio in questi giorni è stato pubblicato KPop Demon Hunters Bonus Content, ora disponibile su Netflix, mentre anche sul fronte videoludico ci sono state collaborazioni notevoli come quella con Fortnite.