Dopo il trailer del Future Game Show, Blight: Survival è stato inserito in moltissime liste dei desideri

L'editore Behaviour Interactive ha annunciato su Steam che Blight: Survival è stato aggiunto a 1,5 milioni di liste dei desideri sulla piattaforma. Proprio ieri sera, in occasione del Future Games Show: Spring Showcase 2026, è stato pubblicato un nuovo filmato di gameplay che deve aver aiutato a ottenere questo prestigioso risultato.

Il video

"Grazie per averci aiutato a raggiungere 1.5 milioni di wishlist su Steam, è un traguardo enorme!" possiamo leggere nel messaggio ufficiale con l'annuncio su Steam, che poi prosegue: "Oggi, abbiamo condiviso un nuovo aggiornamento durante lo Spring Showcase del Future Games Show, con nuove scene registrate dal motore di gioco alcune interviste al team di sviluppo." Lo potete vedere qui di seguito:

Il messaggio prosegue con i ringraziamenti di rito: "Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato fin dal primo giorno, e a tutti coloro che ci hanno scoperto per la prima volta!"

Viene quindi annunciato per quando possiamo attenderci il primo playtest pubblico: "Restate sintonizzati per informazioni sui playtest entro la fine dell'anno, e se desiderate avere la possibilità di unirvi ai nostri playtest chiusi limitati in corso, potete iscrivervi su bhvr.com/playtest"

Blight: Survival destò enorme sensazione in fase di annuncio per la sua grafica e per l'ambientazione brutale. Da allora è passato qualche anno e finalmente pare che il gioco stia per concretizzarsi.