Crimson Desert svela data e orario di lancio e preload delle copie digitali: armatevi di pazienza

Crimson Desert avrà un lancio globale unificato: in Italia le copie digitali si sbloccano il 19 marzo alle 23:00. Preload disponibile dal 17 marzo alla stessa ora, con download di circa 150 GB.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/03/2026
Con l'uscita di Crimson Desert ormai imminente, Pearl Abyss ha comunicato data e orario precisi per lo sblocco delle copie digitali e per l'avvio del preload.

C'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che lo studio ha semplificato tutto unificando l'orario di lancio su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation Store, Xbox Store, Windows Store e Steam. La cattiva è che l'orario è stato uniformato anche a livello globale, e il fuso non gioca affatto a nostro favore: in Italia le copie digitali si sbloccheranno sì giovedì 19 marzo, come previsto, ma soltanto alle 23:00. Per molti, di fatto, significherà rimandare la prima partita al giorno dopo.

Avete 48 ore per scaricare i file di gioco prima del lancio

Per quanto riguarda il preload, chi ha preordinato la versione digitale potrà iniziare a scaricare i file 48 ore prima del lancio, quindi dalle 23:00 di martedì 17 marzo. Su PC il download si aggira intorno ai 150 GB, e presumibilmente le versioni console non saranno troppo distanti: poter iniziare con un paio di giorni di anticipo è quindi più che utile.

Restando in tema di preparativi, nei giorni scorsi Pearl Abyss ha anche illustrato le modalità grafiche su console e i requisiti di sistema per PC. Questi ultimi appaiono relativamente accessibili, ma va considerata la presenza di Denuvo, aggiunto proprio nelle ultime ore.

