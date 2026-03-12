Crimson Desert svela data e orario di lancio e preload delle copie digitali: armatevi di pazienza

Con l'uscita di Crimson Desert ormai imminente, Pearl Abyss ha comunicato data e orario precisi per lo sblocco delle copie digitali e per l'avvio del preload.

C'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che lo studio ha semplificato tutto unificando l'orario di lancio su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation Store, Xbox Store, Windows Store e Steam. La cattiva è che l'orario è stato uniformato anche a livello globale, e il fuso non gioca affatto a nostro favore: in Italia le copie digitali si sbloccheranno sì giovedì 19 marzo, come previsto, ma soltanto alle 23:00. Per molti, di fatto, significherà rimandare la prima partita al giorno dopo.