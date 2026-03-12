2

Assassin's Creed sembra spingere ancora di più sul live service, secondo nuove proposte di lavoro

Ubisoft sta cercando nuovi dipendenti che possano lavorare su elementi live service per la saga di Assassin's Creed: vediamo quanto è stato indicato in una nuova offerta di lavoro.

Altair

La saga di Assassin's Creed si è sempre più evoluta nel corso degli anni e oramai è sempre più vicina a una struttura da tipico live service, anche grazie all'Animus Hub, il nuovo centro dal quale gestire i propri giochi del nuovo corso di Assassin's Creed.

Ubisoft non si vuole però limitare a quanto proposto fino ad ora e vuole continuare ad ampliare la propria offerta, assumendo personale specializzato in elementi live.

I dettagli della proposta di lavoro di Ubisoft

Ubisoft sta cercando un Game Designer che si occupi di sistemi di progressione per il franchise di Assassin's Creed, specificatamente legati a un "ecosistema live cross-game", collaborando con altri team per "dare forma al modo in cui i giocatori interagiscono con le funzioni, la progressione, le ricompense e i servizi all'interno del franchise di AC".

La proposta di lavoro di Ubisoft
Inoltre, il lavoratore dovrà "collaborare strettamente con i sistemi di monetizzazione e analisi dei dati" per prendere decisioni che garantiranno "una esperienza ludica a lungo termine". Il Game Designer dovrà collaborare anche con gli stakeholder per analizzare i dati dei giocatori e identificare opportunità di miglioramento.

Si parla in più occasioni, nella proposta di lavoro, di gestione di elementi live, online e legati alla motivazione dei giocatori di giocare sul lungo termine. Ovviamente non è una totale novità per Assassin's Creed, ma è chiaro che Ubisoft voglia puntare sempre di più a rendere i suoi successi delle fonti di remunerazione continue.

Ricordiamo infine che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato confermato da Ubisoft.

