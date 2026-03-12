Assassin's Creed sembra spingere ancora di più sul live service, secondo nuove proposte di lavoro

La saga di Assassin's Creed si è sempre più evoluta nel corso degli anni e oramai è sempre più vicina a una struttura da tipico live service, anche grazie all'Animus Hub, il nuovo centro dal quale gestire i propri giochi del nuovo corso di Assassin's Creed.

Ubisoft non si vuole però limitare a quanto proposto fino ad ora e vuole continuare ad ampliare la propria offerta, assumendo personale specializzato in elementi live.