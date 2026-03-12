Assassin's Creed sembra spingere ancora di più sul live service, secondo nuove proposte di lavoro

La saga di Assassin's Creed si è sempre più evoluta nel corso degli anni e oramai è sempre più vicina a una struttura da tipico live service, anche grazie all'Animus Hub, il nuovo centro dal quale gestire i propri giochi del nuovo corso di Assassin's Creed.
Ubisoft non si vuole però limitare a quanto proposto fino ad ora e vuole continuare ad ampliare la propria offerta, assumendo personale specializzato in elementi live.
I dettagli della proposta di lavoro di Ubisoft
Ubisoft sta cercando un Game Designer che si occupi di sistemi di progressione per il franchise di Assassin's Creed, specificatamente legati a un "ecosistema live cross-game", collaborando con altri team per "dare forma al modo in cui i giocatori interagiscono con le funzioni, la progressione, le ricompense e i servizi all'interno del franchise di AC".
Inoltre, il lavoratore dovrà "collaborare strettamente con i sistemi di monetizzazione e analisi dei dati" per prendere decisioni che garantiranno "una esperienza ludica a lungo termine". Il Game Designer dovrà collaborare anche con gli stakeholder per analizzare i dati dei giocatori e identificare opportunità di miglioramento.
Si parla in più occasioni, nella proposta di lavoro, di gestione di elementi live, online e legati alla motivazione dei giocatori di giocare sul lungo termine. Ovviamente non è una totale novità per Assassin's Creed, ma è chiaro che Ubisoft voglia puntare sempre di più a rendere i suoi successi delle fonti di remunerazione continue.
Ricordiamo infine che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato confermato da Ubisoft.