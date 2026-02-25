Il CEO di Ubisoft si difende dall'accusa di nepotismo, affermando che la sua azienda è basata sul familismo

Come saprete, Charlie Guillemot, figlio di Yves Guillemot, è stato messo a capo di Vantage Studios, la divisione di Ubisoft cui sono state assegnate le proprietà intellettuali di maggior pregio dell'editore, ossia Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Le accuse di nepotismo sono state immediate, anche perchè Charlie è conosciuto soprattutto per i disastri combinati gestendo studi molto più piccoli all'interno di Ubisoft e per le fallimentari iniziative web3 e IA con la sua Unagi.

In una recente intervista concessa alla testata Variety, Yves Guillemot ha però difeso la scelta fatta non negando le accuse e, anzi, spiegando che in fondo "Ubisoft fu creata come un'azienda familiare." Insomma, il familismo sarebbe parte fondante della compagnia.