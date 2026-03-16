La serie TV di Assassin's Creed aggiunge 4 nuovi attori al cast di Netflix

Ancora non sappiamo molto su questa produzione, ma ora abbiamo scoperto tramite Variety che quattro nuovi attori sono stati aggiunti al cast . Vediamo chi sono.

Tra le tante produzioni per il piccolo schermo dedicate al mondo dei videogiochi, una delle più attese è probabilmente quella basata su Assassin's Creed , la saga di giochi d'azione e avventura a mondo aperto di Ubisoft.

I nuovi attori per la serie TV di Assassin's Creed

I quattro membri del cast aggiunti sono:

Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne, Prometheus, Lamb)

Ramzy Bedia (Asterix & Obelix - Il regno di mezzo, Mikado, Proiettile vagante 3)

Sean Harris (Mission Impossibile Rogue Nation, Il Re, The Stranger)

Corrado Invernizzi (Il Gattopardo, Romulus, Indiana Jones e il quadrante del destino)

In ordine da sinistra a destra: Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi (diritti: Saerun Noren/4 mecs à lunettes/Simon Buck/Carlotta Forsberg)

Purtroppo al momento non sappiamo quali ruoli interpreteranno questi attori, quindi è difficile collocarli all'interno della produzione. Si tratta comunque di attori noti e apprezzati e siamo certi che i loro fan saranno curiosi di vederli all'interno di Assassin's Creed.

Ricordiamo che l'Assassin's Creed di Netflix è un "thriller ad alta tensione incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a decidere il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra combatte per preservare il libero arbitrio", secondo la sua sinossi ufficiale. "La serie segue i suoi personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre lottano per plasmare il destino dell'umanità". In breve, non ci dice assolutamente nulla su cosa possiamo aspettarci.

Precedentemente, erano stati confermati Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. I produttori esecutivi sono Robert Patino (DMZ, Westworld) e David Wiener (Halo, Homecoming) che sarà anche showrunner. Ubisoft è direttamente coinvolta nella produzione, anche con la divisione Ubisoft Film & Television.

Anche God of War ha trovato altri quattro attori per la serie TV, compresi i figli di Thor.