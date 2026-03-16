Huawei, finalmente i pagamenti contactless sugli smartwatch europei con Curve Pay: ecco come funziona

Huawei ha annunciato un'importante novità per il proprio ecosistema digitale in Europa: l'introduzione dei pagamenti contactless sugli smartwatch tramite l'integrazione con Curve Pay. A partire da oggi, 16 marzo 2026, l'app è disponibile su Huawei AppGallery e permette agli utenti di effettuare pagamenti "tap-to-pay" direttamente dal polso.
Curve Pay non è una novità nell'ecosistema Huawei. Il servizio è stato infatti uno dei primi partner finanziari a introdurre i pagamenti contactless sugli smartphone del marchio, facilitando la transizione verso i servizi digitali basati su Huawei Mobile Services. L'espansione ai dispositivi indossabili rappresenta quindi una naturale evoluzione di questa collaborazione.
La compatibilità di Curve Pay sugli smartwatch Huawei
La nuova funzione è compatibile con diversi modelli di smartwatch dell'azienda, tra cui: Huawei Watch GT Runner 2,la serie Huawei Watch GT 6, la serie Huawei Watch Fit 4 e la serie Huawei Watch GT 5. Grazie a questa integrazione, i dispositivi wearable dell'azienda diventano strumenti ancora più versatili, permettendo di effettuare pagamenti rapidi senza utilizzare lo smartphone o la carta fisica.
Si tratta di una funzionalità attesa da tempo: pur avendo un'app Wallet preinstallata e un chip NFC, infatti, gli Huawei Watch non permettevano di pagare contactless. Certo, Curve Pay non risulta immediato e cross-platform come può essere Google Pay, ma nei nostri test si è dimostrato abbastanza semplice da usare. Viene poi supportato dalla maggior parte degli istituti bancari, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi di compatibilità.
Ulteriori vantaggi di Curve Pay
Una delle caratteristiche più pubblicizzate della piattaforma è la funzione Go Back in Time, che consente agli utenti di spostare una transazione effettuata con una carta su un'altra carta collegata fino a 120 giorni dopo il pagamento. Questa opzione promette maggiore flessibilità nella gestione delle spese quotidiane. Curve Pay si distingue inoltre per alcuni vantaggi per gli acquisti internazionali, visto che applica tassi di cambio in tempo reale senza commissioni aggiuntive, e offre agli utenti premium fino all'1% di cashback sulle spese effettuate all'estero.
Il sistema supporta un'ampia gamma di carte di pagamento Mastercard e Visa, oltre alla possibilità di collegare un account PayPal, una funzionalità non sempre disponibile nelle altre soluzioni di pagamento per smartwatch.
Per utilizzare il servizio, gli utenti devono scaricare l'app Curve Pay sul proprio smartphone e completare la configurazione prima di attivarla sull'orologio. Trattandosi di un'app bancaria, il processo di registrazione richiede alcune verifiche di sicurezza, tra cui l'inserimento di un documento di identità fisico per la verifica dell'account tramite fotocamera.