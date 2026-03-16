Huawei, finalmente i pagamenti contactless sugli smartwatch europei con Curve Pay: ecco come funziona

Curve Pay non è una novità nell'ecosistema Huawei. Il servizio è stato infatti uno dei primi partner finanziari a introdurre i pagamenti contactless sugli smartphone del marchio, facilitando la transizione verso i servizi digitali basati su Huawei Mobile Services . L'espansione ai dispositivi indossabili rappresenta quindi una naturale evoluzione di questa collaborazione .

Huawei ha annunciato un'importante novità per il proprio ecosistema digitale in Europa : l'introduzione dei pagamenti contactless sugli smartwatch tramite l'integrazione con Curve Pay . A partire da oggi, 16 marzo 2026 , l'app è disponibile su Huawei AppGallery e permette agli utenti di effettuare pagamenti "tap-to-pay" direttamente dal polso.

La compatibilità di Curve Pay sugli smartwatch Huawei

La nuova funzione è compatibile con diversi modelli di smartwatch dell'azienda, tra cui: Huawei Watch GT Runner 2,la serie Huawei Watch GT 6, la serie Huawei Watch Fit 4 e la serie Huawei Watch GT 5. Grazie a questa integrazione, i dispositivi wearable dell'azienda diventano strumenti ancora più versatili, permettendo di effettuare pagamenti rapidi senza utilizzare lo smartphone o la carta fisica.

La configurazione di Curve Pay: dal download su smartwatch, alla configurazione della carta e dello smartwatch

Si tratta di una funzionalità attesa da tempo: pur avendo un'app Wallet preinstallata e un chip NFC, infatti, gli Huawei Watch non permettevano di pagare contactless. Certo, Curve Pay non risulta immediato e cross-platform come può essere Google Pay, ma nei nostri test si è dimostrato abbastanza semplice da usare. Viene poi supportato dalla maggior parte degli istituti bancari, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi di compatibilità.