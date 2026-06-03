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Google introduce nella Phone app una funzione anti-truffa basata su IA per rilevare chiamate che fingono di essere dei contatti

Google introduce nella Phone app una funzione che rileva chiamate fraudolente che imitano i contatti usando IA e spoofing. Ecco i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/06/2026
Google Pixel

Google ha annunciato una nuova funzione per la sua applicazione Phone by Google progettata per proteggere gli utenti dalle truffe basate sull'intelligenza artificiale, in particolare quelle che coinvolgono l'impersonificazione dei contatti. La nuova funzione è in grado di rilevare chiamate sospette quando un truffatore tenta di far apparire la telefonata come se provenisse dal numero di un contatto salvato.

In questi casi, l'app segnala automaticamente la chiamata come potenzialmente pericolosa, consentendo all'utente di interrompere la conversazione. Il sistema mostra un avviso con un messaggio del tipo: "Qualcuno potrebbe fingere di chiamare dal numero del tuo contatto", offrendo l'opzione di chiudere immediatamente la chiamata.

Le novità per la Phone App di Google rientrano nell'aggiornamento di giugno di Android

Questa novità fa parte del più ampio aggiornamento di giugno di Android, che include anche altre funzionalità come il supporto esteso ad AirDrop su dispositivi aggiuntivi, tra cui la serie Samsung Galaxy S25, oltre a nuove capacità per le app di sicurezza e IA di Google.

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Tra queste, la disponibilità dell'app Personal Safety per bambini sotto i 13 anni, la diffusione globale della funzione di prova virtuale dei vestiti in Google Photos e l'espansione di Circle to Search per trovare oggetti negli outfit su più dispositivi Android.

Secondo Google, le truffe di impersonificazione rappresentano una minaccia crescente. L'FBI ha riportato che nel 2025 le perdite per frodi basate su IA negli Stati Uniti hanno superato gli 893 milioni di dollari.

Ulteriori dettagli sul livello di protezione della Phone App di Google

La protezione introdotta da Google funziona verificando l'autenticità della chiamata attraverso un "segnale di conferma silenzioso" inviato dal dispositivo del contatto. Se questo segnale manca, il sistema identifica la chiamata come potenzialmente falsa. La funzione è attivata automaticamente sui dispositivi con Android 12 e versioni successive, a partire dai telefoni Pixel.

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Google specifica che il sistema funziona solo se sia l'utente sia il contatto fidato utilizzano Phone by Google. La tecnologia è basata su comunicazioni RCS crittografate end-to-end, una scelta che potrebbe permettere in futuro l'adozione della funzione anche da parte di altre applicazioni.

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