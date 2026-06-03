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Tomb Raider: Legacy of Atlantis è stato creato anche usando l'IA

Flying Wild Hog e Crystal Dynamics hanno confermato tramite la pagina Steam di Tomb Raider: Legacy of Atlantis che il gioco è stato creato anche con l'uso dell'IA.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/06/2026
Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Allo State of Play del 2 giugno 2026 abbiamo potuto vedere il nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake della prima avventura di Lara Croft. Il video ha confermato la data di uscita, ma non è l'unico dettaglio confermato dal team.

Tramite Steam, infatti, Flying Wild Hog e Crystal Dynamics hanno confermato che Tomb Raider: Legacy of Atlantis è stato creato anche con l'aiuto dell'IA.

L'uso dell'IA in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ecco cosa è stato riportato sulla pagina Steam di Tomb Raider: Legacy of Atlantis: "Durante lo sviluppo sono stati utilizzati strumenti assistiti dall'IA per supportare alcune fasi iniziali di prototipazione e contenuti di sviluppo temporanei. Qualsiasi asset assistito dall'IA è stato successivamente sostituito o perfezionato da esseri umani, al fine di mantenere la visione creativa e artistica del team di sviluppo."

In altre parole, l'IA è stata usata per generare dei contenuti preliminari per Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ma pare che tutto sia stato completamente sostituito o perlomeno rivisto da esseri umani.

Il nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis annuncia la data di uscita, anche su Switch 2 Il nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis annuncia la data di uscita, anche su Switch 2

Indicazioni di questo tipo sono sempre più comuni oggigiorno, visto che sempre più videogiochi sono supportati da strumenti IA. Ovviamente ci sarà da vedere il risultato finale, ma i due team paiono promettere che ogni contenuto sarà coerente con la visione creativa degli autori.

Se amate la serie, vi sveliamo che il primo Tomb Raider sta per essere convertito per Nintendo 64.

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