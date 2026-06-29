Tomb Raider: Legacy of Atlantis Deluxe Edition è in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine di Tomb Raider: Legacy of Atlantis per PS5 , precisamente la Deluxe Edition, a 79,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale del gioco è prevista per il 10 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura ancora più immersiva

Come anticipato, si tratta della rivisitazione completa del debutto di Lara Croft del 1996, con una grafica estremamente realistica basata sull'Unreal Engine 5 e un'atmosfera fedele all'originale. Vestirai ancora una volta i panni di Lara Croft e dovrai esplorare le giungle del Perù, le antiche rovine della Grecia e i deserti dell'Egitto.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis per PS5

La storia è stata migliorata e ampliata con legami ancora più profondi, mentre il gameplay ti permetterà di usare ancora una volta forza e agilità per arrampicarti, saltare e oscillare su terreni pericolosi. L'edizione Deluxe include il gioco base, l'outfit Parisian Fugitive e il pacchetto Story con contenuti scaricabili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.