Tomb Raider: Legacy of Atlantis riproporrà la difficoltà personalizzabile di Shadow of the Tomb Raider

Come ricorderà chi ha giocato il titolo del 2018, era possibile selezionare non solo i classici preset da Facile a Molto Difficile, ma anche impostare livelli diversi per i singoli aspetti dell'esperienza (combattimenti, esplorazione e puzzle), ciascuno accompagnato da una descrizione dettagliata delle modifiche apportate. Per esempio, chi preferiva un'avventura più rilassata ma senza rinunciare a un minimo di sfida poteva mantenere i combattimenti su Normale o Difficile e abbassare al minimo la difficoltà degli enigmi. In questo modo ogni giocatore poteva creare una combinazione su misura.

Le parole del game director Raul Siqueira

Il ritorno di un sistema di difficoltà personalizzabile come quello di Shadow of the Tomb Raider, o comunque di una sua variante molto simile, è stato confermato dal game director Raul Siqueira in un'intervista con GamesRadar+.

Secondo Siqueira, "la lezione più importante che abbiamo tratto dalla Survivor Trilogy è calibrare la difficoltà in base alle aspettative dei giocatori". Il director spiega che verso la fine della trilogia il team aveva raggiunto un buon equilibrio grazie a un'ampia gamma di opzioni pensate per permettere a ciascuno di modellare l'esperienza secondo i propri gusti. "Tomb Raider combina tanti elementi diversi: c'è chi ama i puzzle e li vuole molto difficili, ma magari non è altrettanto bravo nei combattimenti, quindi preferisce che quelli siano più semplici".

Riferendosi ai parametri regolabili di Shadow of the Tomb Raider, Siqueira aggiunge che Crystal Dynamics ha voluto mantenere lo stesso approccio, così che i fan possano "personalizzare la sfida come preferiscono", perché chi eccelle negli scontri a fuoco non è necessariamente altrettanto abile in tutte le componenti della fantasia di Lara Croft. "Era una delle cose che volevamo assolutamente preservare, assicurandoci che i giocatori avessero una base solida. L'equilibrio è qualcosa che cambia continuamente: lo stiamo ritoccando praticamente fino alla fine".

Alla domanda su quanto i nuovi slider di Legacy of Atlantis saranno simili a quelli del predecessore, che permettevano persino di rimuovere la discussa vernice gialla che evidenziava appigli e percorsi, Siqueira ha spiegato che il sistema è ancora in fase di regolazione e che presto verranno condivisi maggiori dettagli sulle opzioni di accessibilità. "Ma potete aspettarvi una modalità molto simile" ha concluso.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarà disponibile dal 12 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.