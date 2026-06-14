Abbiamo giocato a F1 25: 2026 Season Pack, il DLC della stagione 2026 di Formula 1

La stagione 2026 di Formula 1 sta entrando nel vivo, con i tanto attesi e discussi nuovi regolamenti che hanno indubbiamente portato una ventata d'aria fresca. Quest'anno, infatti, abbiamo nuove monoposto, nuovi motori, nuovi concetti aerodinamici, nuove strategie, nuovi pneumatici e addirittura una nuova scuderia in pista. La carne al fuoco portata dalla FIA è veramente tanta e gli appassionati di Formula 1 e dei giochi di corse non vedevano l'ora di avere tra le mani il videogioco ufficiale per provare "in prima persona" tutte queste novità. A smorzare l'entusiasmo è stata la stessa Codemasters, il team di sviluppo dietro i giochi di F1, che mesi fa ha annunciato che il capitolo di quest'anno sarebbe stato un semplice DLC di F1 25, il capitolo uscito lo scorso anno. L'obiettivo è, infatti, prendersi un anno di "pausa" per concentrare gli sforzi sul prossimo grande capitolo, in arrivo nel 2027, che promette finalmente di stravolgere le carte in tavola e di definire il futuro di questa simulazione di guida. Siamo scesi in pista per provare F1 25: 2026 Season Pack e siamo pronti a raccontarvi tutte le novità introdotte in questo DLC, per capire se possono giustificare il prezzo di acquisto di 24,99 euro su PC e 29,99 € su console.

Il ritorno di 22 monoposto in pista Il 2026 ha segnato il ritorno in griglia dell'undicesima scuderia con il debutto della Cadillac. Codemasters ha dunque recuperato il lavoro svolto con la modalità Carriera Scuderia di F1 25, dove ha già dovuto gestire 11 scuderie in modo da simulare i weekend di gara con 22 auto in pista. Oltre alla Cadillac, quest'anno ha debuttato anche l'Audi al posto della Sauber. Insomma, ci sono state molte novità sul fronte delle scuderie e dei piloti, che si riflettono perfettamente anche in questo F1 25: 2026 Season Pack, con le nuove monoposto, le nuove livree e, ovviamente, i nuovi volti dei protagonisti. Alcune vetture non hanno ancora l'aspetto e il telaio ufficiali utilizzati negli ultimi Gran Premi, ma gli sviluppatori hanno già programmato la pubblicazione di un aggiornamento gratuito per renderle il più possibile fedeli alle loro controparti reali. Nel già fittissimo calendario di Formula 1, quest'anno è stata inserita una nuova tappa: il Madring, ovvero il circuito di Madrid in Spagna. Si tratta di un tracciato cittadino lungo 5,4 km, sul quale nessun pilota ha ancora corso, perché è ancora in fase di costruzione. Gli sviluppatori si sono impegnati a ricreare il layout della pista nel motore di gioco utilizzando i progetti ufficiali del circuito, però non è stata effettuata una scansione Lidar, quindi non aspettatevi una precisione al millimetro come negli altri circuiti presenti, anche perché alcuni elementi potrebbero ancora subire piccole modifiche prima del fine settimana di gara. Tutti gli altri circuiti di F1 25 sono rimasti invariati, compreso, ad esempio, Imola che, pur non essendo presente nel calendario 2026, rimane comunque accessibile sia con le vecchie che con le nuove monoposto.

Modalità di gioco con assenze ingiustificabili Essendo F1 25: 2026 Season Pack un DLC di F1 25, ci troveremo nello stesso menù di gioco. Prima di accedere a una modalità specifica, sarà sufficiente scegliere se utilizzare le vetture del 2026 o quelle dell'anno precedente. Codemasters, però, ha inspiegabilmente limitato l'accesso a determinate modalità di gioco che rimarranno disponibili esclusivamente con le vecchie monoposto. In particolare, la modalità Carriera cooperativa, F1 World Series e il multigiocatore classificato non potranno essere giocati con le nuove vetture. Ci ritroveremo quindi con un videogioco ufficiale della Formula 1 privo della sua componente competitiva online, cosa davvero molto strana. Una battaglia ruota a ruota nella famiglia Red 2Bull in F1 25: 2026 Season Pack Tornano invece le vecchie modalità, come la Carriera Pilota e la Carriera Scuderia, quest'ultima con ben 24 monoposto schierate in griglia. Purtroppo, però, non sarà possibile utilizzare i salvataggi della versione F1 25 per proseguire, ad esempio, con la modalità Carriera, passando dalle monoposto dello scorso anno a quelle nuove. Anche in questo caso, secondo noi, si poteva fare di più, anche se comprendiamo le difficoltà nel gestire una transizione di questo tipo.

Occhio al consumo dell'energia Le monoposto del 2026 presentano diverse novità che vanno a modificare in modo significativo lo stile di guida e la gestione dell'energia a carico del pilota. La potenza erogata dai motori ibridi è ora gestita al 50% dalla parte termica e al 50% da quella elettrica, il che causa non pochi grattacapi e complicazioni sia alle scuderie che ai piloti. Il vecchio DRS è stato sostituito dal pulsante Overtake, attivabile quando si è a meno di un secondo dalla monoposto che ci precede. Ciò garantisce una maggiore potenza del motore, ma a scapito di un elevato consumo di energia elettrica. Il pilota in difesa avrà accesso a un pulsante simile chiamato "Boost", ma è essenziale non abusarne per evitare di rimanere con la batteria scarica. Tutti i piloti hanno invece accesso all'aerodinamica attiva in qualsiasi momento, grazie alla quale le ali anteriori e posteriori "si aprono" per favorire l'aerodinamica nei rettilinei in maniera simile a come funzionava il DRS in passato. Le livree di F1 25: 2026 Season Pack sono già piuttosto fedeli alle controparti reali Tutte queste novità, insieme alle dimensioni ridotte e al peso inferiore delle monoposto, si riflettono piuttosto bene nel DLC F1 25. È stato persino implementato in maniera piuttosto realistica il tanto discusso "superclipping", ovvero la riduzione della potenza del motore dovuta alla ricarica dell'energia elettrica. Ciò si traduce in una perdita di velocità drastica se non si gestisce in modo adeguato la carica della batteria giro dopo giro o se si abusa troppo del pulsante Boost o Overtake. È possibile utilizzare un aiuto interno al gioco per la gestione di questi aspetti, ma per ottenere il massimo delle prestazioni è necessario agire manualmente sul rilascio dell'energia. Nelle curve si percepisce molto il peso più leggero di queste monoposto, soprattutto in fase di ingresso curva, dove soffrono di un po' di sottosterzo. Sempre a causa del peso ridotto, i cordoli diventano molto più pericolosi: prenderli come eravamo abituati a fare con le vetture del 2025 potrebbe causare la perdita di controllo della monoposto. Quest'anno ci saranno fino ad un massimo di 24 monoposto in pista In gara, tutte queste novità portano a continui cambi di fronte, grazie alle numerose occasioni di sorpasso che si creano sfruttando il rilascio dell'energia elettrica. Oltre a dover gestire l'energia per mantenere un buon ritmo di gara, è necessario decidere in modo strategico quando è il momento giusto per attaccare l'avversario e cercare di scappare via, evitando così di essere superati nuovamente nel rettilineo successivo. Dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente sorpresi dal lavoro svolto dagli sviluppatori su questo fronte, perché non ci aspettavamo di vedere questi nuovi elementi di gestione dell'energia così ben simulati in un semplice DLC. Siamo ancora ben lontani dalla simulazione perfetta, che in questo momento è difficile da raggiungere, anche perché la stessa Formula 1 sta cambiando le carte in tavola gara dopo gara.

Il Season Pack di F1 25 è senza dubbio il modo migliore (e l'unico ufficiale) per provare le nuove monoposto e i circuiti del campionato 2026 di Formula 1. Se siete appassionati di questo sport e avete apprezzato i contenuti di F1 25, allora l'acquisto del DLC è vivamente consigliato. Peccato solo che le modalità di gioco non supportino completamente le novità introdotte. L'unico aspetto negativo che ci sentiamo di criticare è l'assenza di alcune modalità di gioco, come il multiplayer competitivo e la modalità Carriera cooperativa. Ci sono poi alcune imperfezioni, che crediamo possano essere risolte con delle patch successive.

CERTEZZE La gestione dell'energia elettrica e il "superclipping" vengono simulati bene

Ci sono tutti i nuovi piloti, le scuderie e anche il nuovo circuito Madring

Tutte le novità del regolamento 2026 sono state implementate DUBBI Rimane un DLC di F1 25 con tutte le limitazioni del caso

Alcune modalità di gioco sono inspiegabilmente assenti

L'intelligenza artificiale degli avversari non è sempre tarata bene