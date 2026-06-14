Warhammer 40.000, uno Space Marine con sei dita mette nei guai Games Workshop

Games Workshop si è trovata al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un artwork di Warhammer 40.000 in cui è presente uno Space Marine con sei dita, segno secondo diversi utenti dell'utilizzo di un'intelligenza artificiale generativa.

L'azienda ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui nega le accuse, ma le spiegazioni fornite non hanno convinto tutti. "Quello Space Marine ha un dito in più? Sì, ma non è colpa dell'IA né dei primi segni di mutazione tra le Legioni Traditrici!", si legge nella nota rilasciata da Games Workshop.

"Lo stile artistico di The Horus Heresy, sin dalla sua prima edizione nel 2012, prevede che un artista combini fotografie delle miniature e illustrazioni per creare una scena drammatica. In questo caso ha aggiunto un po' di drammaticità inattesa."

"Vi preghiamo quindi di essere indulgenti con i nostri artisti. Sono soltanto (e completamente) esseri umani", conclude il comunicato, che dunque lascia intendere che ci sia l'errore commesso da una persona dietro la clamorosa svista.